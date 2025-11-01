Wildberries на полгода заморозит размер комиссии

Комиссию заморозят с 1 ноября 2025 по всем моделям продаж.

С 1 ноября Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

«Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries», — говорится в сообщении.

В связи с этим площадка зафиксирует комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев с 1 ноября 2025 года.