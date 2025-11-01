⌛ ФНС: у россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год

Исполнить обязательства по налоговым уведомлениям нужно до 1 декабря 2025.

Заплатить налоги на имущество за 2024 год по уведомлениям нужно до 1 декабря, напоминает налоговая служба.

Сроки уплаты продлили на 12 месяцев только для отдельных территорий Курской области (постановления Правительства от 04.09.2024 № 1222 и 07.12.2024 № 1735).

«Форма налогового уведомления включает налоги, подлежащие уплате, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налогов, а также реквизиты, необходимые для их перечисления в бюджетную систему РФ (QR- и штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа)», — уточнили налоговики.

Оплатить налоги на ЕНС можно:

через сервис «Уплата налогов и пошлин»;

в ЛК налогоплательщика;

через Госуслуги;

в банке;

МФЦ;

на почте или в кассах местных администраций.

Если налоги не будут оплачены вовремя – с 2 декабря 2025 года на долг будут ежедневно начислять пени. Налоговая пришлет требование об их уплате, а если не исполнят и его – последует принудительное взыскание задолженности, в том числе с участием судебных приставов.

Владелец недвижимости или авто, который не получил налоговое уведомление за 2024 год, может обратиться за ним в налоговую, уполномоченный МФЦ или направить обращение через ЛК налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС».

Направленные по почте налоговые уведомления налогоплательщик дополнительно может получить в налоговой или МФЦ. Для этого нужно подать заявление, которое исполняется не позднее пяти рабочих дней.

