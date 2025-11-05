Налоговики уточнили, как бывшему ИП сдать декларацию НДС

После снятия с учета как ИП для отправки налоговой отчетности понадобится КЭП физлица.

ИП прекратил деятельность и снят с учета 5 июля 2025 года. Но выяснилось, что отчетность по НДС за 1, 2 и 3 кварталы 2025 вовремя не были сдана. Налоговая рекомендует прислать декларации через оператора ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи физлица, но налогоплательщик обратился за консультацией в чат ФНС.

Подойдет ли ЭЦП физлица для подписания налоговой отчетности ИП за период деятельности, какая подпись нужна, и можно ли подать отчетность на бумажном носителе, спросил бывший ИП.

После прекращения деятельности в качестве ИП у физлица сохраняется обязанность представления налоговых деклараций и уплаты налогов за тот период, в котором он работал как ИП, напомнили налоговики.

Если в правоотношениях участвует физлицо (не ИП) без полномочий на действия от имени других лиц, на основании ст. 17.1 закона № 63-ФЗ применяется квалифицированная электронная подпись физлица.

То есть после прекращения деятельности ИП для отправки НДС-декларации за период предпринимательской деятельности в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО понадобится квалифицированная электронная подпись физлица.

Квалифицированный сертификат такой подписи создается и выдается удостоверяющим центром, получившим аккредитацию.

