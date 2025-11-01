В ноябрьские праздники 2025 россияне будут отдыхать в Китае и Армении

Рейтинг возглавили азиатские страны, а также ОАЭ и Армения. Из-за роста цен на жилье и билеты Турция перестает быть популярным направлением для путешествий.

Осенью отправиться на активный отдых предпочитают только 7% туристов, тогда как летом их было 25%. Об этом сказано в исследовании Страхового Дома ВСК. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Самое популярное направление для отдыха среди ближайших стран — Армения (8%), Грузия (4%).

На ноябрьские праздники в 2025 году туристы собираются посетить Китай (23%), Шри-Ланку (15%), Таиланд (15%), Вьетнам (15%) и ОАЭ (11%). Процентные данные представлены на основании оформленных полисов страхования для путешественников.

Турция, которая всегда была привлекательной для россиян, в 2025 году оказалась непопулярной из-за роста цен на проживание и билеты.

«Туристы закономерно начинают активнее интересоваться направлениями в Азии, где сохраняется стабильно теплая погода, что и формирует устойчивый ноябрьский тренд», — сказала руководитель дирекции по работе с нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК Марина Меликьян.

В ноябре 42% россиян собирается отправиться на отдых в одиночестве, еще столько же (42%) — парами, а 11% — компаниями по 3-4 человека.