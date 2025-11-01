💳 Банки усилят контроль за идентификацией клиентов, это затронет зарплатные карты

Чтобы эффективнее противостоять деятельности дропперов, Центробанк выпустил рекомендации для банков по идентификации клиентов.

Центробанк рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации клиентов. Это нужно, чтобы эффективнее противостоять дропперам.

Регулятор считает, что банки должны сделать так, чтобы активировать платежные карты по зарплатным проектам мог только настоящий владелец после процедуры идентификации.

«Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога», — сказано на сайте ЦБ.

Также банкам предстоит выявить свои офисы, в которых дропперы чаще всего пытаются открыть счета. За такими подразделениям и их сотрудниками нужно усилить контроль. Например, проверять личное присутствие человека при открытии счета с помощью системы видеонаблюдения.