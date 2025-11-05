👀 Прокуратура отклонили две трети проверок, запланированных на 2026 год

Число плановых проверок на следующий год увеличилось на треть, но большую часть уже отклонили.

Глава Генпрокуратуры Александр Гуцан назвал защиту прав предпринимателей приоритетным направлением работы.

Ключевая задача ведомства в рамках надзорной деятельности – недопущение излишнего давления на бизнес со стороны контролеров, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сейчас прокуроры завершают рассмотрение проектов планов проведения плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий на 2026 год. Число предложений в план увеличилось на треть по сравнению с 2025 годом.

При этом выросло число отклоненных прокурорами проверок.

«По итогам рассмотрения соответствующих проектов планов, сформированных органами Минюста, МВД, Росздравнадзора, Ростехнадзора, ФАС, а также Роспатентом и ГК “Росатом”, исключена почти треть проверок», — сообщает прокуратура.

Среди остальных органов контроля больше всего проверок запланировали Роспотребнадзор, МЧС и Ростехнадзор.

Большинство предложений уже отклонены прокурорами. Например, в ряде регионов контролеры собирались использовать неактуальные списки вопросов для проверки, оценку соблюдения утратившего силу законодательства.

В Крыму, Мордовии и Владимирской области планировались выездные проверки в отношении государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения и образования. А такие проверки подлежат замене обязательными профилактическими визитами. Поэтому прокуратура отклонила соответствующие заявки.

Всего надзорным ведомством отклонено более двух третей проверок, запланированных контролерами на 2026 год.

Процедура обжалования решений прокуроров завершится до 20 ноября. После этого до 15 декабря ведомство утвердят планы проверок и в течение 5 рабочих дней разместят их на официальных сайтах.

Все планы контрольных (надзорных) мероприятияй будут опубликованы на Едином портале прокуратуры РФ в разделе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий/Единый реестр проверок».