С 2026 года госзакупки в образовании смогут проходить через маркетплейсы

Запустят экспериментальный правовой режим по госзакупкам через платформы, которые доставляют товары более чем в половине регионов России.

Президент РФ поручил запустить экспериментальный правовой режим, при котором закупки для государственных и муниципальных нужд в сфере образования можно будет совершать на отечественных маркетплейсах.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В проекте будут участвовать платформы, у которых есть инфраструктура для доставки товаров более чем в половине регионов РФ.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков.

Изменения для реализации поручения с 1 января 2026 года нужно будет внести в закон о госзакупках № 44-ФЗ.

Срок выполнения поручения – 15 декабря 2025.

