ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Обучение для бухгалтеров

Как пожаловаться на военкомат, можно ли ИП иметь два ИНН, нужно ли продлить отпуск, если сотрудник заболел: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

  1. Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс.

  2. Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки.

  3. Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс.

  4. Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия.

  5. Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс.

  6. Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами.

  7. Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс.

  8. Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео.

  9. Жалоба на военкомат: как составить, пример.

  10. Работник заболел в отпуске: всегда ли нужно продлевать отдых. Мини-курс.

  11. Услуги кейтеринга: как учесть в расходах организации.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

1С и Учет имущества: интеграция с мобильными терминалами и RFID-оборудованием

Ежегодная инвентаризация — это трудоемкий и устаревший процесс. Узнайте, как интеграция «1С» с мобильными терминалами сбора данных и RFID-оборудованием может превратить эту рутину в быструю и точную процедуру.

1С и Учет имущества: интеграция с мобильными терминалами и RFID-оборудованием

Начать дискуссию

Главная Тарифы