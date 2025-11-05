Как пожаловаться на военкомат, можно ли ИП иметь два ИНН, нужно ли продлить отпуск, если сотрудник заболел: экспертные разборы за неделю
Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс.
Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки.
Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс.
Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия.
Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс.
Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами.
Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео.
Работник заболел в отпуске: всегда ли нужно продлевать отдых. Мини-курс.
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.
Начать дискуссию