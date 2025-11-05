Как пожаловаться на военкомат, можно ли ИП иметь два ИНН, нужно ли продлить отпуск, если сотрудник заболел: экспертные разборы за неделю

1С и Учет имущества: интеграция с мобильными терминалами и RFID-оборудованием

Ежегодная инвентаризация — это трудоемкий и устаревший процесс. Узнайте, как интеграция «1С» с мобильными терминалами сбора данных и RFID-оборудованием может превратить эту рутину в быструю и точную процедуру.