Как на УСН учитывать авансы в счет поставки товаров

Авансы от покупателей учитываются в квартале их получения.

Минфин разъяснил порядок учета на УСН сумм предварительной оплаты (авансов), полученных в счет поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В письме от 06.08.2025 № 03-11-11/76182 ведомство напоминает, что к доходам на УСН относятся доходы от реализации товаров и внереализационные доходы – ст. 346.15 и ст. 248 НК.

Доход от реализации – это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав – п. 1 и 2 ст. 249 НК.

Ст. 346.17 НК определяет, что в целях УСН датой получения доходов признается день поступления денег на счета в банках или кассу.

Таким образом, авансы от покупателей учитывают на УСН в составе доходов в квартале их получения, указал Минфин.

