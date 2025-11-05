К общепиту налоговые стали проявлять повышенное внимание: что именно проверяют инспекторы

Чтобы применять нулевую ставку НДС, бизнес прячет выручку, скрывает сотрудников, подгоняет официальную зарплату под требования, занимается дроблением и маскирует розничную торговлю под услуги общественного питания.

Налоговые инспекторы начали проявлять особое внимание к бизнесу в сфере общественного питания. В основном они проверяют корректность начисления зарплат и отражения выручки для получения налоговых льгот. Также смотрят на применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и следят за тем, чтобы под видом общепита не было розничной торговли.

Чаще всего в сфере общепита встречаются манипуляции с выручкой, чтобы сэкономить на уплате налогов. Предприниматели платят сотрудникам зарплаты в конвертах, занимаются дроблением и предлагают своим гостям расплатиться наличными. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей консалтинговых и юридических компаний.

Юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Алина Макарова рассказала, что инспекторы стали чаще проверять правильность применения льготы по НДС. Чтобы ставка была нулевой, компания должна соответствовать критериям:

По зарплате сотрудников (не ниже среднего показателя по региону). По годовой выручке (до 3 млрд рублей с 1 октября 2025).

Например, в Москве в 2024 году средняя зарплата в общепите была 64 152 рубля. Если предприниматель платил меньше, он не может применять льготу в 2025 году.

Кроме того, налоговые органы сейчас проверяют, верно ли рассчитали зарплаты для освобождения от НДС. Обращают внимание и на фактическую деятельность предпринимателей, например, не маскируют ли розничную торговлю под работу предприятия общественного питания.

«Это касается прежде всего розничных магазинов и кафетериев, где значительную часть выручки могут неправомерно относить к общественному питанию», — сказала руководитель налоговой и таможенной практики CLS Екатерина Смоловая.

Частые проверки налоговиков связаны с введением новых требований к применению ККТ с 1 марта 2025 года. Кафе и рестораны обязаны выдавать гостям распечатанный предварительный чек до момента расчета, а после оплаты — фискальный. Член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский рассказал, что сейчас эти требования исполняют только 3-4% заведений Москвы, а в регионах показатель еще меньше.