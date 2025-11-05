Минфин: организация-плательщик НДС на УСН не сможет закрыться в упрощенном порядке

Для исключения из ЕГРЮЛ компания должна не быть плательщиком НДС или быть освобожденной от налога.

Минфин в письме от 02.07.2025 № 03-12-13/64744 разъяснил порядок прекращения деятельности юридического лица в упрощенном порядке.

В случае принятия учредителями решения о прекращении деятельности компании-субъекта МСП, прекратить деятельность можно упрощенном порядке. Такой порядок предполагает исключение юрлица из ЕГРЮЛ на основании заявления от учредителей.

Упрощенный порядок доступен при соблюдении всех условий, определенных п. 7 ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Среди таких условий – юрлицо на момент принятия решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ не является плательщиком НДС или освобождено от его исчисления и уплаты.

Лишь одновременное соблюдение всех данных условий гарантирует отсутствие у юрлица неисполненных обязательств перед кредиторами, добавило ведомство.

Применять упрощенный порядок прекращения деятельности юрлица могут не в связи с режимом налогообложения, а если есть статус субъекта МСП и нет неисполненных обязательств перед кредиторами, подчеркнул Минфин.

