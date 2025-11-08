ФНС: какие льготы по налогам на имущество могут получить многодетные семьи
Налоговым кодексом для многодетных предусмотрены дополнительные вычеты, снижающие сумму налога на имущество за 2024 год к уплате.
Вид налога
Как работает вычет
Налоговая база по налогу на имущество физлиц
Будет уменьшена на величину кадастровой стоимости:
На каждого несовершеннолетнего ребенка. Уплачивать налог нужно только за оставшиеся квадратные метры.
Налоговая база по земельному налогу
Сокращается на кадастровую стоимости 600 кв. м (6 соток) площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Вычеты применяются автоматически каждому родителю из числа собственников жилья и только в отношении объектов одного вида (одна квартира, один дом), уточняют налоговики.
Размеры вычетов отражены в налоговом уведомлении за 2024 год, направляемом налогоплательщику.
Дополнительные налоговые вычеты могут устанавливать представительные органы муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С ними можно ознакомиться на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
На региональном уровне освобождены от уплаты транспортного налога родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие:
трех детей — за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с. или за одно зарегистрированное после 01.02.2023 гибридное т/с с суммарной мощностью двигателей свыше 150 до 250 л. с. Льготу на гибридные автомобили дадут за 2023 и 2024 годы;
четырех и более детей — за одно транспортное средство без ограничения мощности двигателя.
Не имеющие статуса льготников должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2025.
