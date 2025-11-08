ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Налог на имущество физических лиц

ФНС: какие льготы по налогам на имущество могут получить многодетные семьи

Многодетным семьям, то есть имеющим трех и более детей до 18 лет, в 2025 году положены льготы по имущественным налогам на федеральном и региональном уровнях.

Налоговым кодексом для многодетных предусмотрены дополнительные вычеты, снижающие сумму налога на имущество за 2024 год к уплате.

Вид налога

Как работает вычет

Налоговая база по налогу на имущество физлиц

Будет уменьшена на величину кадастровой стоимости:

  • 5 кв. м — по квартире;

  • 7 кв. м – по жилому дому.

На каждого несовершеннолетнего ребенка. Уплачивать налог нужно только за оставшиеся квадратные метры.

Налоговая база по земельному налогу

Сокращается на кадастровую стоимости 600 кв. м (6 соток) площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Вычеты применяются автоматически каждому родителю из числа собственников жилья и только в отношении объектов одного вида (одна квартира, один дом), уточняют налоговики.

Размеры вычетов отражены в налоговом уведомлении за 2024 год, направляемом налогоплательщику.

Дополнительные налоговые вычеты могут устанавливать представительные органы муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С ними можно ознакомиться на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

На региональном уровне освобождены от уплаты транспортного налога родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие:

  • трех детей — за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с. или за одно зарегистрированное после 01.02.2023 гибридное т/с с суммарной мощностью двигателей свыше 150 до 250 л. с. Льготу на гибридные автомобили дадут за 2023 и 2024 годы;

  • четырех и более детей — за одно транспортное средство без ограничения мощности двигателя.

Не имеющие статуса льготников должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2025.

