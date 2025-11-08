ФНС: какие льготы по налогам на имущество могут получить многодетные семьи

Многодетным семьям, то есть имеющим трех и более детей до 18 лет, в 2025 году положены льготы по имущественным налогам на федеральном и региональном уровнях.

Налоговым кодексом для многодетных предусмотрены дополнительные вычеты, снижающие сумму налога на имущество за 2024 год к уплате.

Вид налога Как работает вычет Налоговая база по налогу на имущество физлиц Будет уменьшена на величину кадастровой стоимости: 5 кв. м — по квартире;

7 кв. м – по жилому дому. На каждого несовершеннолетнего ребенка. Уплачивать налог нужно только за оставшиеся квадратные метры. Налоговая база по земельному налогу Сокращается на кадастровую стоимости 600 кв. м (6 соток) площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Вычеты применяются автоматически каждому родителю из числа собственников жилья и только в отношении объектов одного вида (одна квартира, один дом), уточняют налоговики.

Размеры вычетов отражены в налоговом уведомлении за 2024 год, направляемом налогоплательщику.

Дополнительные налоговые вычеты могут устанавливать представительные органы муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С ними можно ознакомиться на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

На региональном уровне освобождены от уплаты транспортного налога родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие:

трех детей — за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с. или за одно зарегистрированное после 01.02.2023 гибридное т/с с суммарной мощностью двигателей свыше 150 до 250 л. с. Льготу на гибридные автомобили дадут за 2023 и 2024 годы;

четырех и более детей — за одно транспортное средство без ограничения мощности двигателя.

Не имеющие статуса льготников должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2025.