Самыми востребованными профессиями 2025 среди ИП стали блогеры и контент-создатели
За период с января по сентябрь 2025 года число ИП в России выросло на 23%. Такие данные приводит сервис для работы с внештатными исполнителями Solar Staff (результаты есть у «Клерка»).
Также выросли у ИП доходы – на 30,7%.
На фоне налоговой реформы 2025 года и введения прогрессивной шкалы НДФЛ на 13,5% выросло также количество компаний, работающих с ИП.
«Тенденция 2025 года — укрепление внештатной модели занятости. Специалисты переходят в статус ИП не только из-за налоговых причин. Это способ работать официально с крупным бизнесом, заключать долгосрочные договоры, а также наращивать профессиональный капитал. Для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без роста постоянного штата», — считает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.
Чаще всего организации работают с ИП в сферах рекламы и медиа, IT и телекома, e-commerce и ретейла, финансового сектора, сервисных индустрий.
Самые востребованные ИП:
блогеры и контент-создатели — их число выросло на 51% год к году, но среднемесячный доход снизился на 37%, до 62,6 тыс.;
программисты и разработчики — число ИП выросло на 9%, среднемесячный доход – на 15%, до 373,6 тыс.;
маркетологи — количество снизилось на 17%, но доход вырос до 207 тыс. рублей;
менеджеры по рекламе — среднемесячный доход составил 253 тыс.;
копирайтеры — 94 тыс. (+54%);
дизайнеры — 163 тыс. (+17%);
проектные менеджеры — 221 тыс. (+28%);
PR-специалисты — 223 тыс. (+22%);
рекламные агенты — 134 тыс. (+65%).
