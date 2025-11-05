Самыми востребованными профессиями 2025 среди ИП стали блогеры и контент-создатели

Число ИП в 2025 году выросло на 23%, их доходы увеличились на 30,7%.

За период с января по сентябрь 2025 года число ИП в России выросло на 23%. Такие данные приводит сервис для работы с внештатными исполнителями Solar Staff (результаты есть у «Клерка»).

Также выросли у ИП доходы – на 30,7%.

На фоне налоговой реформы 2025 года и введения прогрессивной шкалы НДФЛ на 13,5% выросло также количество компаний, работающих с ИП.

«Тенденция 2025 года — укрепление внештатной модели занятости. Специалисты переходят в статус ИП не только из-за налоговых причин. Это способ работать официально с крупным бизнесом, заключать долгосрочные договоры, а также наращивать профессиональный капитал. Для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без роста постоянного штата», — считает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Чаще всего организации работают с ИП в сферах рекламы и медиа, IT и телекома, e-commerce и ретейла, финансового сектора, сервисных индустрий.

Самые востребованные ИП: