ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Индивидуальный предприниматель

Самыми востребованными профессиями 2025 среди ИП стали блогеры и контент-создатели

Число ИП в 2025 году выросло на 23%, их доходы увеличились на 30,7%.

За период с января по сентябрь 2025 года число ИП в России выросло на 23%. Такие данные приводит сервис для работы с внештатными исполнителями Solar Staff (результаты есть у «Клерка»).

Также выросли у ИП доходы – на 30,7%.

На фоне налоговой реформы 2025 года и введения прогрессивной шкалы НДФЛ на 13,5% выросло также количество компаний, работающих с ИП.

«Тенденция 2025 года — укрепление внештатной модели занятости. Специалисты переходят в статус ИП не только из-за налоговых причин. Это способ работать официально с крупным бизнесом, заключать долгосрочные договоры, а также наращивать профессиональный капитал. Для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без роста постоянного штата», — считает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Чаще всего организации работают с ИП в сферах рекламы и медиа, IT и телекома, e-commerce и ретейла, финансового сектора, сервисных индустрий. 

Самые востребованные ИП:

  • блогеры и контент-создатели — их число выросло на 51% год к году, но среднемесячный доход снизился на 37%, до 62,6 тыс.;

  • программисты и разработчики — число ИП выросло на 9%, среднемесячный доход – на 15%, до 373,6 тыс.;

  • маркетологи — количество снизилось на 17%, но доход вырос до 207 тыс. рублей;

  • менеджеры по рекламе — среднемесячный доход составил 253 тыс.;

  • копирайтеры — 94 тыс. (+54%);

  • дизайнеры — 163 тыс. (+17%);

  • проектные менеджеры — 221 тыс. (+28%);

  • PR-специалисты — 223 тыс. (+22%);

  • рекламные агенты — 134 тыс. (+65%).

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

С 2025 года государственные учреждения переходят на новую форму инвентаризации, которая требует точного и оперативного учета. В статье вы узнаете, как быстро и без ошибок собрать данные по нефинансовым активам, используя современные цифровые инструменты.

Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

Начать дискуссию

Главная Тарифы