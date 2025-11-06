Доплата за совмещение может быть больше должностного оклада по совмещаемой должности
Роструд ответил, может ли доплата за совмещение быть больше должностного оклада, который установлен по совмещаемой должности
«Может, поскольку устанавливается по соглашению сторон и ее размер законом не ограничен», — пояснило ведомство.
Доплата при совмещении профессий (должностей) установлена в ст. 151 ТК. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).
Начать дискуссию