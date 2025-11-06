Доплата за совмещение может быть больше должностного оклада по совмещаемой должности

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон и законом не ограничен.

Роструд ответил, может ли доплата за совмещение быть больше должностного оклада, который установлен по совмещаемой должности

«Может, поскольку устанавливается по соглашению сторон и ее размер законом не ограничен», — пояснило ведомство.

Доплата при совмещении профессий (должностей) установлена в ст. 151 ТК. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).