Доплата за совмещение может быть больше должностного оклада по совмещаемой должности

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон и законом не ограничен.

Роструд ответил, может ли доплата за совмещение быть больше должностного оклада, который установлен по совмещаемой должности

«Может, поскольку устанавливается по соглашению сторон и ее размер законом не ограничен», — пояснило ведомство.

Доплата при совмещении профессий (должностей) установлена в ст. 151 ТК. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК).

Мобильный учет ОС: как бухгалтеру контролировать имущество со смартфоном

В современном мире цифровизация учета становится не просто трендом, а необходимостью для бизнеса. Если раньше бухгалтеры тратили часы на проверку накладных, перемещение и инвентаризацию основных средств, то сегодня все эти процессы можно упростить с помощью мобильного учета ОС.

