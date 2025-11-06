ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 81 рубль, евро стоит 93,5.

На 6 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 81 рубля, курс евро — 93,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,1885 рубля

Евро

93,5131 рубля

Юань

11,3362 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 5 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 5 ноября 2025 года курс доллара был 80,8861 рубля, евро — 93,3848, юаня — 11,2449.

Рубль продолжает получать поддержку благодаря росту налогов и повышению ожидаемой средней ключевой ставки ЦБ в 2026 году.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

