💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 ноября 2025 года
На 6 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 81 рубля, курс евро — 93,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,1885 рубля
Евро
93,5131 рубля
Юань
11,3362 рубля
По данным на 5 ноября 2025 года курс доллара был 80,8861 рубля, евро — 93,3848, юаня — 11,2449.
Рубль продолжает получать поддержку благодаря росту налогов и повышению ожидаемой средней ключевой ставки ЦБ в 2026 году.
