Минфин уточнил, какие доходы на УСН учитывать для освобождения от НДС

При определении лимита доходов на упрощенке без НДС учитывают доходы и облагаемые, и не облагаемые НДС.

В письме от 05.05.2025 № 03-07-07/44847 Минфин разъяснил, какие доходы учитывают налогоплательщики на УСН в целях освобождения от НДС.

С 1 января 2025 года все компании и ИП на УСН признаны плательщиками НДС, но получают освобождение, если сумма доходов за год совокупно не превышает 60 млн рублей.

При определении этого дохода не учитываются доходы в виде:

положительной курсовой разницы, предусмотренные п. 11 ч. 2 ст. 250 НК;

субсидии, признаваемые в порядке п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества, имущественных прав.

Если ИП применял одновременно ОСНО и ПСН либо ЕСХН и ПСН, при определении дохода учитывают доходы по обоим налоговым режимам.

Если ИП применяет в календарном году УСН, ПСН, АУСН – при определении величины доходов учитывают доходы по всем спецрежимам.

Для организаций и ИП на УСН других особенностей определения суммы доходов для лимита в 60 млн рублей НК не устанавливает, подчеркнул Минфин

Поэтому бизнес на УСН при определении величины доходов учитывает доходы от операций по реализации товаров (работ, услуг), как подлежащих обложению НДС, так и не облагаемые НДС.

