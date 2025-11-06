Назван средний размер пенсии на 2026 год

После индексации размер пенсии по старости увеличится до 27 788 рублей.

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала депутат.

Индексацию проведут 1 января, напомнила Стенякина.

Страховая пенсия положена при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца. Размер выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов. Чаще всего пенсионеры получают именно такую выплату, уточнила депутат.

Социальная пенсия не зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Ее получают, если стажа не хватает или нет вообще, пояснила она.