С 1 января 2026 в Рязанской области вводится АУСН

Действующие компании и ИП смогут перейти на автоУСН с 1 января 2026 года, а плательщики УСН или НПД – с 1 числа любого месяца.

С 1 января 2026 года на территории Рязанской области вводится спецрежим АУСН, сообщает местное УФНС.

Основной плюс спецрежима – отмена и сокращение некоторых видов отчетности. Плательщики автоУСН освобождены от представления налоговой декларации, расчета 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам и от остальной отчетности. Также не нужно вести книгу учета доходов и расходов. Учет — в автоматизированном режиме в личном кабинете.

Все взаимодействие плательщика АУСН с налоговой проходит без личного посещения: через ЛК или специальные кабинеты банков.

Налог к уплате рассчитают налоговики ежемесячно. Не позднее 15-го числа следующего месяца налоги отображаются в личном кабинете. Срок уплаты исчисленного налога – не позднее 25-го числа.

На АУСН могут работать организации и ИП с численностью работников до пяти человек (без найма иностранцев) и годовым доходом не более 60 млн руб. У юрлиц для перехода на АУСН балансовая стоимость основных средств не должна превышать 150 млн руб., а доля участия других компаний — не более 25%.

АвтоУСН не могут применять ГУПы, МУПы, НКО, КФХ, а также юрлица с любыми обособленными подразделениями.

Действующие рязанские организации и ИП смогут перейти на новый спецрежим с 1 января 2026 года, подав уведомление о переходе не позднее 09.01.2026.

Плательщики на УСН или НПД смогут перейти на автоУСН с 1 числа любого месяца следующего года, представив уведомление о переходе до конца предыдущего месяца.

Вновь зарегистрированные юрлица и ИП могут стать плательщиками АУСН с момента постановки на учет, подав уведомление в течение 30 дней после регистрации.

Подать уведомление о переходе на АУСН можно через личный кабинет на сайте ФНС или через уполномоченный банк. И до конца календарного года налогоплательщик не вправе перейти на иной режим налогообложения.

Если утратили право на применение спецрежима, нужно уведомить об этом налоговую не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено такое право.