❗ Самозанятые не обязаны получать доход только безналом

Плательщик НПД может не весь доход получать на расчетный счет.

ФНС указала, что самозанятые могут получать доход как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами.

В любом случае после получения дохода необходимо в мобильном приложении «Мой налог» сформировать чек.

То есть оплату можно получать в том числе наличными или на обычную карту. Но потом все это отражать в чеках.

Ранее мы писали, что если самозанятый аннулировал чек, штрафа не будет только в двух случаях.