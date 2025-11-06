Для мигрантов могут ограничить число сим-карт

Предлагается разрешить иностранцам заводить не более двух сим-карт.

6 ноября 2025 года депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для иностранных граждан.

«Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2», — говорится в пояснительной записке.

Изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, но без чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей, уточнили депутаты.

Ограничение числа «симок» в одни руки для иностранцев осложнит деятельность мошенников. Также исчезнет возможность легально собрать под одним именем большое количество телефонных номеров.

Два абонентских номера – это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей, уверены депутаты. Одной сим-карты достаточно для личных нужд. А если нужен отдельный рабочий номер – для этого хватит второй карты.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.