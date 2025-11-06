ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
При уплате налогов, пеней, штрафов за других важен ИНН

Заплатить налог за третье лицо можно через сервис ФНС.

Налоговая по новым регионам напомнила, что уплатить налоги, а также пени и штрафы, можно не только за себя, но и за других людей. Например, за супругов, родителей, детей, знакомых.

Оплату можно провести через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». Там же можно быстро и корректно подготовить платежные документы.

Как заплатить с помощью сервиса:

1

Выбрать категорию плательщика (физлицо, ИП или юрлицо) и перейти на вкладку «Пополнить ЕНС»

2

Указать сведения о плательщике (ФИО, ИНН) и сумму платежа. Обязательно отметить «Хочу уплатить за иное лицо».

3

При проставлении галочки об оплате за другое лицо появляется окно для сведений о лице, чью обязанность по уплате исполняют. Указывают его категорию, ФИО и ИНН.

4

Выбрать вариант оплаты — по карте или через сайт банка, отметить реквизиты и заплатить.

Важно при оплате проверять ИНН лица, за которого платят налог, предупреждают налоговики.

Если ИНН указан неверно, платеж отразится у другого налогоплательщика, и только он сможет произвести возврат.

