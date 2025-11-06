При уплате налогов, пеней, штрафов за других важен ИНН

Заплатить налог за третье лицо можно через сервис ФНС.

Налоговая по новым регионам напомнила, что уплатить налоги, а также пени и штрафы, можно не только за себя, но и за других людей. Например, за супругов, родителей, детей, знакомых.

Оплату можно провести через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». Там же можно быстро и корректно подготовить платежные документы.

Как заплатить с помощью сервиса:

1 Выбрать категорию плательщика (физлицо, ИП или юрлицо) и перейти на вкладку «Пополнить ЕНС» 2 Указать сведения о плательщике (ФИО, ИНН) и сумму платежа. Обязательно отметить «Хочу уплатить за иное лицо». 3 При проставлении галочки об оплате за другое лицо появляется окно для сведений о лице, чью обязанность по уплате исполняют. Указывают его категорию, ФИО и ИНН. 4 Выбрать вариант оплаты — по карте или через сайт банка, отметить реквизиты и заплатить.

Важно при оплате проверять ИНН лица, за которого платят налог, предупреждают налоговики.

Если ИНН указан неверно, платеж отразится у другого налогоплательщика, и только он сможет произвести возврат.