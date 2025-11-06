При уплате налогов, пеней, штрафов за других важен ИНН
Налоговая по новым регионам напомнила, что уплатить налоги, а также пени и штрафы, можно не только за себя, но и за других людей. Например, за супругов, родителей, детей, знакомых.
Оплату можно провести через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». Там же можно быстро и корректно подготовить платежные документы.
Как заплатить с помощью сервиса:
1
Выбрать категорию плательщика (физлицо, ИП или юрлицо) и перейти на вкладку «Пополнить ЕНС»
2
Указать сведения о плательщике (ФИО, ИНН) и сумму платежа. Обязательно отметить «Хочу уплатить за иное лицо».
3
При проставлении галочки об оплате за другое лицо появляется окно для сведений о лице, чью обязанность по уплате исполняют. Указывают его категорию, ФИО и ИНН.
4
Выбрать вариант оплаты — по карте или через сайт банка, отметить реквизиты и заплатить.
Важно при оплате проверять ИНН лица, за которого платят налог, предупреждают налоговики.
Если ИНН указан неверно, платеж отразится у другого налогоплательщика, и только он сможет произвести возврат.
