Магазинам хотят запретить готовить еду

Торговые сети при приготовлении кулинарной продукции не всегда соблюдают санитарные требования, поэтому депутаты хотят запретить им готовить еду на продажу.

6 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в торговых объектах запретят готовить кулинарную продукцию. Совмещение продажи готовой еды и других товаров позволяет сетям наращивать выручку, но из-за этого увеличивается риск отравлений.

В пояснительной записке авторы проекта приводят в пример случаи, когда торговые сети нарушали условия изготовления и хранения кулинарной продукции. Нередко блюда готовят из продуктов с истекающим сроком годности, которые не успели продать.

Например, в октябре 2025 года в Улан-Удэ готовой едой отравились 145 человек, из которых 79 детей. В июле 2025 года в Томской области госпитализировали 12 человек с отравлением и диагнозом сальмонеллез.

«Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее двадцати четырех часов», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, этот законопроект предусматривает ограничение наценки 15%.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.