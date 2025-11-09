ФНС объяснила, почему лучше сначала закрыть ИП, а потом самозанятость. А не наоборот
С ФНС поделились распространенной на практике ситуацией:
«У меня было ИП, я перешла на самозанятость, но деятельность никакая не велась, доходов не было. Сегодня по незнанию закрыла сначала самозанятость, потом написала заявление в МФЦ на закрытие ИП. Сказали через 5 рабочих дней закроют. За эти 5 дней будут какие-либо начисления страховых взносов или чего-то еще? Как можно избежать этих начислений?», — пишет налогоплательщик.
Налоговики указали, что ИП является плательщиком страховых взносов. Обязанность по их уплате за себя у него возникает с даты постановки на учет в налоговом органе в качестве ИП по дату снятия с учета в качестве ИП.
Но за период применения налога на профессиональный доход ИП не является плательщиком взносов.
В случае снятия ИП с учета в качестве плательщика НПД у него возобновляется обязанность по уплате страховых взносов — с даты снятия с учета по НПД, предупредила ФНС.
При закрытии ИП обязанность по уплате страховых взносов должна быть исполнена не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в качестве ИП.
