❗ С 2026 года можно будет продолжать применять ПСН для торговли и перевозок

Правительство и Минфин для целей применения патентной системы налогообложения учли, что снижение порога доходов для уплаты НДС (на УСН) будет постепенным.

6 ноября 2025 года на заседании кабмина по поправкам к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы глава Минфина Антон Силуанов рассказал о корректировке налоговых предложений в рамках так называемой налоговой реформы 2026.

«С учетом поэтапного снижения порога доходов предлагается не ограничивать возможности применения патентной системы налогообложения в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов», — заявил Силуанов.

Такие изменения изначально предусматривал законопроект кабмина 2025 с изменениями в НК РФ в рамках реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.