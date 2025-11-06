❗ Силуанов: проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ

На практике закончатся споры, каким налогом у ИП на спецрежимах облагаются доходы в виде процентов по банковским вкладам.

6 ноября 2025 года на заседании Правительства глава Минфина Антон Силуанов сообщил о корректировке налоговых изменений с 2026 года.

«Для единообразного подхода предлагается облагать доходы физических лиц в виде процентов по банковским вкладам только НДФЛ, исключив такие доходы при определении налоговой базы индивидуальными предпринимателями на специальных налоговых режимах, таких как ЕСХН, УСН, АУСН», — заявил Силуанов.

Таким образом, с 2026 года должны закончится споры о том, под какой налог подпадают банковские проценты, полученные ИП. Отметим, что по данному вопросу выходили противоречивые между собой разъяснения Минфина и ФНС.