❗ В 2026 году от пониженного НДС на УСН разрешат отказаться досрочно

В первый год применения ставок НДС 5% и 7% можно будет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.

В числе поправок к законопроекту по реализации основных направлений налоговой политики Минфин предлагает разрешить малому бизнесу, который впервые становится плательщиком НДС, однократно в первый год отказаться от применения пониженной ставки НДС 5% или 7% — до истечения 3-х летнего срока.

Это поможет минимизировать риски неправильной оценки новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее мы писали, что лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно, а ПСН для торговли и перевозок оставят.