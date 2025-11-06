❗❗❗ Мишустин: лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно. МСП не будут штрафовать за нарушения по НДС

Чтобы предприниматели спокойно адаптировались к работе с новым налогом, власти не будут применять санкции к тем, кто впервые допустил нарушения по НДС.

6 ноября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Правительство планирует установить мораторий для малого и среднего бизнеса: если предприниматели впервые допускают нарушения по НДС, их не будут привлекать в ответственности.

Также он добавил, что власти начнут постепенно снижать порог доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года — соответственно, при доходах 20 млн рублей ;

с 2027 года — 15 млн рублей;

с 2028 года — 10 млн рублей»,— сказал Михаил Мишустин.

Отметим, что оптимистичный прогноз экспертов не оправдался: они ожидали, что при первом снижении лимита дохода для уплаты НДС сумма будет 30 млн.

Бизнес на УСН начал платить НДС с 1 января 2025 года, тогда же ФНС решила не штрафовать предпринимателей за непредставление в срок первой налоговой декларации. Это помогает бизнесу спокойно перенастроить учетные программы, изучить порядок заполнения деклараций, а также научиться работать с новым налогом.