❗❗❗ Мишустин: лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно. МСП не будут штрафовать за нарушения по НДС
6 ноября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Правительство планирует установить мораторий для малого и среднего бизнеса: если предприниматели впервые допускают нарушения по НДС, их не будут привлекать в ответственности.
Также он добавил, что власти начнут постепенно снижать порог доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году.
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты:
с 2026 года — соответственно, при доходах 20 млн рублей;
с 2027 года — 15 млн рублей;
с 2028 года — 10 млн рублей»,— сказал Михаил Мишустин.
Отметим, что оптимистичный прогноз экспертов не оправдался: они ожидали, что при первом снижении лимита дохода для уплаты НДС сумма будет 30 млн.
Бизнес на УСН начал платить НДС с 1 января 2025 года, тогда же ФНС решила не штрафовать предпринимателей за непредставление в срок первой налоговой декларации. Это помогает бизнесу спокойно перенастроить учетные программы, изучить порядок заполнения деклараций, а также научиться работать с новым налогом.
