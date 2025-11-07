❔ ФНС спросили про задвоение на АУСН эквайринга

Если при расчетах используется касса, банк при АУСН размечает операции эквайринга категорией «неналоговая база», а комиссию за эквайринг размечает как «расход». Но налоговая служба рекомендует проверять разметку операций.

В чате ФНС спросили – не задваивает ли налоговая эквайринг, если на АУСН сначала пробивают чек по кассе, а на следующий день банк зачисляет оплаты. И не задвоится ли доход, если пробили чек на предоплату, а второй чек на выдачу товара (полный расчет). Ведь при АУСН считают поступления и по кассе, и по банку.

«Если при осуществлении расчетов должна использоваться ККТ, то банк при передаче операций по поступлению денежных средств по таким расчетам размечает: операции эквайринга — категорией “неналоговая база”;

в отношении комиссии банка за эквайринг — размечает операцию как “расход”», — пояснили налоговики.

При этом налогоплательщикам на АУСН необходимо не позднее 7 числа каждого месяца:

проверять полноту и правильность разметки операций в ЛК банка;

при необходимости вносить корректировку в разметку операций в личном кабинете.

Ранее мы приводили позицию ФНС, что на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком.

Научим работы на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Остался 1 курс по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.