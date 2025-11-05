ФНС: на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком

Экономически оправданные и документально подтвержденные расходы с бизнес-карты можно отметить как расходы.

В чате ФНС спросили, можно ли принять в расходы на АУСН затраты с бизнес-карты ИП, и нужно ли выбивать чек с типом «расход», если расходы были наличными.

Затраты учитываются в составе расходов, если они осуществлены в безналичной форме. Если расчет был в наличной форме, для учета в расходах нужно фиксировать такой расчет с применением зарегистрированной ККТ, ответили налоговики.

Расходы по оплате товаров, работ или услуг контрагенту (в том числе по корпоративным картам) учитываются при определении налоговой базы, если они экономически оправданы и имеют документальное подтверждение – ч. 3 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Если ИП покупает товары или услуги для личных нужд – такие расходы не учитывают.

Таким образом, если ИП на АУСН использовал бизнес-карту, он вправе переразметить операции, переданные банком, изменив признак налоговой базы на «расход» в том размере, который может быть признан расходом для налогообложения. Условие – расходы должны быть экономически оправданы и имеют документальное подтверждение.

