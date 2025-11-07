Рекламодатели смогли нарастить продажи на 600% с помощью новой рекламной платформы

Рекламной платформе от Т-Банка исполнился год. За это время сервис стал одним из ключевых инструментов для продвижения: свыше 3 тыс. рекламодателей запустили больше 10 тыс. рекламных кампаний. В результате общий объем продаж у рекламодателей вырос на 600%.

Число активных рекламодателей в месяц выросло в четыре раза, а рекламных кампаний стало в 10 раз больше. Объявлений стало больше в 40 раз. Наибольший рост инвестиций в рекламное продвижение показали категории — «Красота и уход», «Товары для дома», «Ремонт и электроника», «Цветы» и «Продукты питания». Уникальные охваты пользователей выросли втрое.

Сейчас партнерам доступны более 20 форматов продвижения — от баннеров, сторис и видеороликов до спецпроектов, пуш-уведомлений и размещения на федеральном ТВ. Также можно комбинировать различные форматы и создавать медиамикс-кампании в рамках одной экосистемы — от баннеров в приложении Т-Банка до наружной рекламы и телевидения.

Кроме того, у банка есть инструменты для самостоятельной работы с рекламой. Например, сервис «Кэшбэк на районе», который позволяет бизнесу без навыков маркетинга за несколько минут запустить кампанию, настроить офферы с кешбэком и следить за активностью.