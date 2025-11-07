ФНС разъяснила структуру ИНН в отчетности и документах с 2026 года

Порядок отображения ИНН и КПП через слеш не означает увеличение ИНН до 20 цифр.

С 1 января 2026 года вступит в силу приказ ФНС от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@, который утверждает новый порядок и условия присвоения, применения и изменения ИНН.

Это связано с новым порядком подтверждения постановки на учет. Вместо свидетельства и уведомления о постановке на учет или снятии с него с 2026 года будут выдавать выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Уже выданные документы сохраняют свою силу и по-прежнему подтверждают ИНН.

Структура ИНН и методика расчета контрольного числа, структура и условия присвоения КПП не меняются, в том числе для организаций. Новый порядок отображения ИНН и КПП через слеш не означает увеличение ИНН до 20 цифр.

Требований к отображению в документах ИНН и КПП через слеш или отдельными строками нет. ИНН и КПП – это отдельные реквизиты, их будут указывать в том же формате во всех документах, где указывают и сейчас. Например, сейчас в декларациях на титульном листе ИНН и КПП отображаются как отдельными строками, так и через слеш, подчеркивает ФНС.

Изменения коснулись третьего и четвертого знаков ИНН, что явилось следствием перехода ряда региональных УФНС на двухуровневую систему управления.

Также уточнены формулировки в части применения ИНН, но сохранены условия неприменения ИНН.