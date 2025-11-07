🏢 Размещать дарксторы в многоквартирных домах могут запретить
Размещать склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) в многоквартирных домах предлагается запретить. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Олег Голов.
Документ направлен главе Минюста Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову.
«Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность», — указано в письме.
Признаками даркстора сенатор назвал:
многократные поставки товаров в течение суток (более двух раз в день);
расширенный товарный ассортимент, превращающий помещение в складской объект;
комплектация сотен заказов ежедневно;
осуществление логистических операций в ночное время;
отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.
Предлагается полностью запретить размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах, так как из-за них создаются неудобства для жителей:
ночной шум при разгрузках;
повышенная пожарная нагрузка;
интенсивный транспортный поток;
блокирование придомовой территории и затруднение проезда спецтранспорта;
нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Складскую инфраструктуру предлагается вывести из жилых домов в соответствующие категории недвижимости: отдельно стоящие нежилые здания, логистические или торгово-офисные зоны.
На ПВЗ запрет распространяться не будет.
