🏢 Размещать дарксторы в многоквартирных домах могут запретить

Склады для сборки заказов при онлайн-торговле предлагают вывести в отдельно стоящие нежилые здания.

Размещать склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) в многоквартирных домах предлагается запретить. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Олег Голов.

Документ направлен главе Минюста Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность», — указано в письме.

Признаками даркстора сенатор назвал:

многократные поставки товаров в течение суток (более двух раз в день);

расширенный товарный ассортимент, превращающий помещение в складской объект;

комплектация сотен заказов ежедневно;

осуществление логистических операций в ночное время;

отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.

Предлагается полностью запретить размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах, так как из-за них создаются неудобства для жителей:

ночной шум при разгрузках;

повышенная пожарная нагрузка;

интенсивный транспортный поток;

блокирование придомовой территории и затруднение проезда спецтранспорта;

нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Складскую инфраструктуру предлагается вывести из жилых домов в соответствующие категории недвижимости: отдельно стоящие нежилые здания, логистические или торгово-офисные зоны.

На ПВЗ запрет распространяться не будет.