❌ C 2025 года к доходам в виде процентов по вкладам в банках нельзя применять налоговые вычеты
ФНС разъяснила, что к процентам по вкладам за 2024 год можно применить вычет. В том числе социальный по расходам по договору добровольного страхования жизни, заключенному на срок не менее пяти лет.
В данной ситуации уплата налога (при наличии суммы к уплате) будет на основании декларации 3-НДФЛ. Его сумма в налоговом уведомлении за 2024 год подлежит перерасчету. Для этого ФНС рекомендует направить заявление в свободной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговая служба обратила внимание, что с 2026 года к доходам в виде процентов по вкладам в банках нельзя будет применять налоговые вычеты.
Также уточняется, что отражать в 3-НДФЛ доходы по вкладам в банках не обязательно, но можно. Тогда их необходимо добавить вручную:
код дохода – 6014;
сумма вычета (необлагаемый доход) по коду вычета 914 – 210 тыс. руб.;
сумма удержанного налога – 0 руб.
Доходы следует отражать по каждому банку с указанием ИНН и КПП. И указывать сумму вычета лучше в размере, не превышающем сумму дохода. При этом общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 210 тыс. (за 2024 год).
Это особенно актуально для пенсионеров, у которых в доходной части могут быть только проценты по вкладам.
Начать дискуссию