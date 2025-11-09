❌ C 2025 года к доходам в виде процентов по вкладам в банках нельзя применять налоговые вычеты

При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ можно к доходам по вкладам за 2024 год применить вычет. А с 2026 года будет нельзя.

ФНС разъяснила, что к процентам по вкладам за 2024 год можно применить вычет. В том числе социальный по расходам по договору добровольного страхования жизни, заключенному на срок не менее пяти лет.

В данной ситуации уплата налога (при наличии суммы к уплате) будет на основании декларации 3-НДФЛ. Его сумма в налоговом уведомлении за 2024 год подлежит перерасчету. Для этого ФНС рекомендует направить заявление в свободной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговая служба обратила внимание, что с 2026 года к доходам в виде процентов по вкладам в банках нельзя будет применять налоговые вычеты.

Также уточняется, что отражать в 3-НДФЛ доходы по вкладам в банках не обязательно, но можно. Тогда их необходимо добавить вручную:

код дохода – 6014;

сумма вычета (необлагаемый доход) по коду вычета 914 – 210 тыс. руб.;

сумма удержанного налога – 0 руб.

Доходы следует отражать по каждому банку с указанием ИНН и КПП. И указывать сумму вычета лучше в размере, не превышающем сумму дохода. При этом общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 210 тыс. (за 2024 год).

Это особенно актуально для пенсионеров, у которых в доходной части могут быть только проценты по вкладам.