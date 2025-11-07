Минтруд: скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда

Чтобы упростить и ускорить прием и подачу деклараций соответствия условий труда государственным требованиям, Минтруд создаст отдельный сервис на Госуслугах. Работодатели смогут быстро загружать документы в электронном виде.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что работодатели скоро смогут подавать декларацию о соответствии условий труда установленным требованиям на портале Госуслуги.

«Это нововведение существенно сократит время на процедуру подачи и приема деклараций, а также позволит полностью перейти на электронный документооборот, отказавшись от бумажных версий», — сказал Котяков.

Сейчас декларацию соответствия условий труда государственным требованиям подают в территориальные органы Роструда.

С 2022 года предприятия, на которых работают до 15 сотрудников, могут проводить специальную оценку условий труда в упрощенном порядке. Для этого работодатели должны заполнить чек-лист из 27 вопросов, которые выявят наличие вредных факторов на рабочем месте.