Минтруд: скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что работодатели скоро смогут подавать декларацию о соответствии условий труда установленным требованиям на портале Госуслуги.
«Это нововведение существенно сократит время на процедуру подачи и приема деклараций, а также позволит полностью перейти на электронный документооборот, отказавшись от бумажных версий», — сказал Котяков.
Сейчас декларацию соответствия условий труда государственным требованиям подают в территориальные органы Роструда.
С 2022 года предприятия, на которых работают до 15 сотрудников, могут проводить специальную оценку условий труда в упрощенном порядке. Для этого работодатели должны заполнить чек-лист из 27 вопросов, которые выявят наличие вредных факторов на рабочем месте.
Комментарии1
через год.... та же новость, но уже со словами - обязаны...
скоро на Госуслугах будет
можнообязан подать декларацию соответствия условий труда
Не ну это понятно.... у нас всё делается для упрощения и ускорения....
Вот только очень часто не работает нифига! А если и работает, то нужно дня два полноценных потратить для того что бы.... с удобством.... разместиться ))))
Правда сканированный документ наверняка нужно прикрепить обязательно. С подписями и печатями....
Ну и папочку обязательно сформировать нужно.... А так.... всё в электоронном виде. С бумажными сопроводиловками и завернениями....