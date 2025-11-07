От командировки можно отказаться по семейным обстоятельствам: какие это работники

Одинокие и многодетные родители могут отказаться от командировки по семейным обстоятельствам.

Матери детей до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет и многодетные родители несовершеннолетних имеют право отказаться от командировки.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Работающие женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители и опекуны детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители несовершеннолетних детей — до достижения младшим из детей 14 лет — согласно трудному законодательству могут по семейным обстоятельствам отказаться от направления в командировку», — отметила депутат.

Она добавила, что такое право есть и у одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй призван на военную службы или работает вахтовым методом.

Также от командировки могут отказываться родители детей-инвалидов и люди, которые ухаживают за больным родственником, уточнила Бессараб.