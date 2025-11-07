❗ С 2026 года будут новые лимиты доходов для применения ПСН

Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.

Минфин решил постепенно снижать порог доходов для применения патентной системы налогообложения.

В 2026 году лимит по доходам составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, а в 2028 году — 10 млн.

«Переходный период даст бизнесу время адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Лимиты по ПСН совпадают с порогом доходов для начала уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН). Там также планка будет опускаться поэтапно. Об этом мы писали здесь.