Эксперты оценили, как новые корректировки налогового законодательства скажутся на бизнесе в 2026 году

Несмотря на смягчение обязанности по уплате НДС, решение властей все равно приведет к росту налоговой нагрузки на предпринимателей.

Кабмин решил смягчить налоговые нормы и частично учесть предложения бизнес-объединений. В частности:

для уплаты НДС годовой порог выручки будет снижен в 2026 году до 20 млн рублей , в 2027 году — до 15 млн, в 2028 — до 10 млн;

применять ПСН будет можно для стационарной розничной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах;

IT-компаниям оставят нулевую ставку НДС при продаже собственных разработок;

бизнес, который впервые допустил нарушения в новом для него НДС, не будут штрафовать.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что такое решение властей можно назвать смягчением позиции, но не значительным послаблением.

НДС при доходе с 20 млн рублей затронет 300 тыс. предпринимателей, тогда как под порог в 10 млн рублей попадут уже 700 тыс. налогоплательщиков. Об этом пишут «Ведомости».

Президент ТПП Елена Дыбова считает, что у предпринимателей сейчас есть трудности с кадрами, у них упали объемы заказов, а денег не хватает из-за дорогих кредитов, поэтому малому бизнесу может понадобиться больше времени на адаптацию к новым условиям.

Сейчас за счет снижения порога по доходам для уплаты НДС основная часть бизнеса может получить отсрочку на 1-2 года. Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов не исключает, что за это время компании поменяют сферу деятельности, например, уйдут работать в медицину, общепит и туризм, — туда, где вид деятельности не облагается НДС. Некоторые вообще могут уйти с рынка, чтобы не обанкротиться.