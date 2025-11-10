Платить ли НДС в месяце превышения лимита на УСН

Операции в месяце 2025 превышения лимита для НДС налогом не облагаются.

В письме от 29.07.2025 № 03-07-11/73277 Минфин ответил, должен ли применять ИП на УСН по отношению к операциям в месяце, когда сумма его доходов превысила 60 млн руб.

Ведомство напомнила, что от НДС освобождены налогоплательщики на УСН, доход которых за год не превышает 60 млн рублей.

Если доход превышает этот лимит, такие компании и ИП утрачивают освобождение от НДС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение, и, соответственно, начинают исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС.

Соответственно, если у ИП на УСН было освобождение от НДС, но в мае 2025 года его доходы превысили 60 млн, то в этом месяце он не платит НДС.

