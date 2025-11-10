Зарплаты инхаус-юристов в 2025 году выросли на 17%

С начала 2025 года медианная зарплата корпоративных юристов выросла на 17% до 70 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru и бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS (есть у «Клерка»).

В 2025 году работодатели чаще ждут от специалистов навыков в Legal Tech, а также владения цифровыми системами анализа данных и нейросетевыми инструментами. Вакансий с такими обязательными условиями стало больше на 21%.

Спрос на инхаус-юристов остается высоким, но снизился на 15% с начала года.

Всего в первой половин 2025 года компании разместили более 61,7 тыс. вакансий корпоративных юристов.

Самые высокие зарплаты предлагают в таких субъектах:

Москва – 115 009 тыс. рублей;

Санкт-Петербург – 88 376 тыс.;

Московская область – 87 845 тыс.;

Ханты-Мансийский АО – 79 578 тыс.;

Мурманская область – 79 357 тыс.

В 2024 году работодатели делали акцент на базовых профессиональных навыках инхаус-юристов, необходимых для сопровождения деятельности компаний. В 2025 ищут кандидатов с опытом работы в конкретной сфере экономической деятельности, со специализированными навыками и soft skills.

Самый высокий спрос на инхаус-специалистов в 2025 году наблюдается в таких секторах:

финансы – 16% всех вакансий;

строительство – 14%;

IT-сфера – 9%;

государственные организации – 7%;

розничная торговля – 5%.

При этом зарплатные ожидания юристов растут: по сравнению с 2024 годом они увеличились на 10% и достигли 90 тыс. рублей. Примерно 50% всех юристов недовольны своим текущим уровнем дохода. А среди работодателей 2/3 считают, что соискатели требуют слишком больших зарплат.

Научим рассчитывать зарплату, компенсации и премии на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы узнаете, как считать средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас со скидкой 82 %: 3 500 ₽ вместо 18 990 ₽. Акция до 11 ноября.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».