🦮 Санитарные нормы нахождения животных в кафе и магазинах могут ужесточить
Депутат Нина Останина предлагает поменять действующие санитарные правила и нормы и запретить нахождение животных в местах общественного питания. Обращение она направила в Минздрав.
По действующим СанПиН в помещениях предприятий общепита не должно быть насекомых и грызунов, и не должны содержаться синантропные птицы и животные.
Такая формулировка позволяет владельцам кафе принимать посетителей с домашними животными, что не учитывает интересы других гостей.
«Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных"», — говорится в обращении.
Такую же норму предлагается установить для торговых объектов.
«По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: "в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных"», — написала Останина.
Такие изменения будут способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уверена депутат.
