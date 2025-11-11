Мошенники от имени работодателей заставляют россиян оформлять кредитки

Злоумышленники обманывают россиян, которые собираются работать удаленно. Сначала им обещают работу, затем просят пройти бесплатное обучение, а после — оформить кредитку и перевести деньги.

Мошенники начали звонить тем, кто ищет работу, и от имени будущих работодателей просить оформить кредитные карты. Причина — эти карты еще понадобятся сотрудникам в работе.

Одна из пострадавших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров на маркетплейсе. С девушкой связался «сотрудник» и попросил пройти бесплатное обучение, а потом потребовал оформить кредитную карту, а затем перевести деньги на их счет.

Выполнив требования мошенников, соискатель осталась и без работы, и без денег. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Правоохранители предупредили, что злоумышленники также похищают личные данные и деньги под предлогом оформления кредитной карты без комиссии.