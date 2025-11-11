Рассказали, когда в 2026 году повысят пенсии

Индексацию страховых пенсий проведут с 1 января 2026 года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, когда в 2026 году проиндексируют выплаты пенсионерам.

В России страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек. С 1 января 2026 года она вырастет на 7,6%.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8%», — добавила Бессараб.

А 1 октября будут повышены военные пенсии и пенсии бывшим работникам силовых структур, уточнила депутат.