Минпромторг: технологический сбор сначала будут взимать с готовой техники

Вводить техсбор будут поэтапно: сначала с готовой аппаратуры, потом с электронных компонентов и модулей.

Минпромторг разъяснил порядок ввода технологического сбора в России. Его внедрят поэтапно, чтобы бизнес успел адаптироваться, а государство – настроить механизм.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли», — сообщила пресс-служба ведомства.

Затем сбор распространят на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Так планируют стимулировать глубокую локализацию производства в России.

Перед стартом второго этапа, чтобы не допустить двойного налогообложения на детали и на готовое изделие, механизм обещают протестировать и провести консультации с бизнес-сообществом.