Минпромторг: технологический сбор сначала будут взимать с готовой техники
Минпромторг разъяснил порядок ввода технологического сбора в России. Его внедрят поэтапно, чтобы бизнес успел адаптироваться, а государство – настроить механизм.
«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли», — сообщила пресс-служба ведомства.
Затем сбор распространят на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Так планируют стимулировать глубокую локализацию производства в России.
Перед стартом второго этапа, чтобы не допустить двойного налогообложения на детали и на готовое изделие, механизм обещают протестировать и провести консультации с бизнес-сообществом.
