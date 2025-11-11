Работодатель может в одностороннем порядке отменить выполнение дополнительной работы

Работника нужно письменно уведомить за три дня. Правило действует, даже если сотрудник в декрете.

На сайте Онлайнинспекции спросили – может ли работодатель в одностороннем порядке отменить выполнение дополнительной работы, установленной в порядке совмещения должностей в связи с сокращением данной единицы.

«Может путем письменного уведомления работника об этом не позднее, чем за три рабочих дня», — ответил Роструд.

Такое право предусмотрено в ч. 4 ст. 60.2 ТК: работник может досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно ее отменить. Вторую сторону следует письменно предупредить не позднее, чем за три рабочих дня.