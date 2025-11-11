Действует ли льгота по налогу на прибыль к доходам медорганизации по вкладам

К доходу по депозиту медицинская организация может применять ставку 0% по налогу на прибыль, если выполняются остальные условия применения льготы.

В письме от 23.07.2025 № 03-03-06/1/71273 Минфин разъяснил, может ли медицинская организация применить нулевую ставку налога на прибыль к доходам по вкладам при размещении временно свободных денежных средств на депозитах в банке.

Организации, которые ведут медицинскую деятельность, применяют ставку 0% по налогу на прибыль при соблюдении условий, установленных п. 1 ст. 284.1 НК.

Одно из условий для нулевой ставки – отсутствие у таких организаций совершенных в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами (подп. 5 п. 3 ст. 284.1 НК).

Но начисление процентов по договорам банковского вклада (депозита) не относится к операциям, которые ограничивают право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль.

То есть, при размещении денег на депозитных счетах в банке медицинская организация вправе применять ставку по налогу на прибыль в размере 0% к таким доходам, если выполняются остальные условия применения льготы, указанные в ст. 284.1 НК, уточнил Минфин.

