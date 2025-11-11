Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за 20 лет

Согласно производственному календарю, из 90 дней зимы рабочими будут только 56.

Рабочая зима в 2025-2026 годах будет самой короткой за последние 20 лет. Это связано с длинными новогодними каникулами, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — пояснил депутат.

Длительность новогодних праздников в 2026 году составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года. А рабочих дней будет всего 56 из 90.

Таким же коротким был рабочий сезон зимой 2004-2005 годов. Чаще всего на декабрь, январь и февраль приходится по 57-58 рабочих дней, в том числе в високосные годы.

Самой длинной была рабочая зима в 2013-2014 годах – 59 дней.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.