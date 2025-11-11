2025 год принес изменения для тех, кто работает с кассовой техникой и маркированными товарами. Ошибки в чеках, тегах или работе с «Честным ЗНАКОМ» ведут не только к огромным штрафам, но и к риску полной приостановки деятельности.

Узнайте, как работать по новым требованиям, — приходите на бесплатный вебинар «Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами». Он состоится 12 ноября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре детально разберем ключевые изменения и риски:

54-ФЗ в 2025 году: новые правила игры. Аналитика ошибок и последствия. Маркировка: новые вызовы и усиление контроля. Практика: как обеспечить полное соответствие и минимизировать риски?

Спикеры: Оксана Спиркина — руководитель проектов направления ОФД, Анастасия Перепелкина — аналитик-методолог, платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре 12 ноября в 11:00 мск!