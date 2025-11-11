За инвестиции в прокси-фермы грозит уголовная ответственность

Сданный в аренду IP может стать маскировкой для чужих подключений. Такой инвестор не получит прибыль, а будут отвечать перед законом.

Инвестиции в деятельность прокси-ферм – сети IP-адресов, которую пользователь получает через свои подключения к интернету – могут привести к уголовной ответственности.

Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он считает, что инвестиции в прокси-фермы – это новый вид обмана.

«Мне в ОП стали поступать обращения от этих потерпевших. Когда ваши прокси арендуют, ваши IP выступают маскировкой для чужих подключений. В этом и заключается их дополнительный риск, так как людей еще используют для кол-центров мошенников, что ведет привлечение потерпевшего к уголовной ответственности. То есть, человек теряет не только деньги», — пояснил Машаров.

Организаторы такой схемы обещают стабильный заработок, легкую установку и настройку модемов и оперативную поддержку. Для легализации своей деятельности мошенники создают российские юрлица, сайты и телеграм-каналы с якобы большой и проверенной аудиторией.

Но результат всегда один – проект схлопывается за считаные дни, а организаторы объясняют это регуляторными рисками, новыми законами, объяснил общественник. «Инвесторы» остаются ни с чем, а то и с кредитами.

Перед тем как начать «инвестировать» Машаров рекомендует проверить наличие разрешительных лицензий российских регуляторов, чтобы не потратить деньги, силы и время и не стать соучастником преступления.