Почти 80% россиян на пенсии собираются путешествовать

Люди хотели бы посетить Байкал, Крым и Алтай. А 18% хочет поехать в кругосветное путешествие.

74% россиян, выйдя на пенсию, планируют путешествовать. Такие результаты получил в результате опроса НПФ «Будущее».

Популярными направлениями для путешествий стали Байкал (41%), Крым (35%) и Алтай (33%). Также 19% опрошенных хотели бы поехать в Китай, 11% — в Таиланд, 9% — во Вьетнам.

50% респондентов хотят путешествовать на пенсии, если будут средства и позволит здоровье. А еще 23% планируют это без дополнительных условий.

«Если говорить о России, то помимо уже названных Байкала, Крыма и Алтая, будущие пенсионеры планируют полюбоваться горными красотами Кавказа (26%), увидеть главные достопримечательности Дальнего Востока (20%), познакомиться с памятниками истории Золотого кольца России (18%) и посетить уникальные места Русского Севера (14%)», — говорится в исследовании.

18% опрошенных хотят поехать в кругосветное путешествие.

Самой популярной страной у будущих пенсионеров стал Китай. Туда хотят поехать 20% опрошенных.

Каждый одиннадцатый респондент выбрал Южную Корею, Индию, Италию и Францию.

Россияне также ответили, какая сумма им нужна для «поездки мечты» на пенсии. 27% считают, что на такое путешествие им потребуется 150-300 тыс. рублей, 14% — 300-500 тыс. рублей, а 13% — более 2 млн рублей.

Опрос провели осенью 2025 года, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов.