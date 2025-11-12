46% россиян скептически относятся к «Черной пятнице»

Люди считают нереальными скидки во время распродаж.

Почти половина опрошенных россиян считает скидки на распродаже в «Черную пятницу» искусственными, то есть полученными от завышенных цен.

Такие результаты получил холдинг «Ромир».

При этом скепсис по отношению к распродаже растет с возрастом респондентов.

Так, молодежь от 18 до 24 лет чаще верит в реальные и значительные скидки (11% против 3% в среднем). Эта возрастная категория чаще других откладывает покупки до наступления «Черной пятницы».

Какие товары покупают россияне на распродажах:

одежду и обувь — 20% опрошенных;

товары для дома — 16%;

электроника и гаджеты — 9%.

Но в некоторых регионах доля жителей, положительно настроенных к «Черной пятнице» выше: это Москва и Центральный регион в целом, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток.

В Санкт-Петербурге число уверенных, что во время «Черной пятницы» можно существенно сэкономить, равно количеству сомневающихся в выгоде акций.

Самыми скептически настроенными к периоду распродаж остаются жители Урала и Юга России.