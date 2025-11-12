46% россиян скептически относятся к «Черной пятнице»
Почти половина опрошенных россиян считает скидки на распродаже в «Черную пятницу» искусственными, то есть полученными от завышенных цен.
Такие результаты получил холдинг «Ромир».
При этом скепсис по отношению к распродаже растет с возрастом респондентов.
Так, молодежь от 18 до 24 лет чаще верит в реальные и значительные скидки (11% против 3% в среднем). Эта возрастная категория чаще других откладывает покупки до наступления «Черной пятницы».
Какие товары покупают россияне на распродажах:
одежду и обувь — 20% опрошенных;
товары для дома — 16%;
электроника и гаджеты — 9%.
Но в некоторых регионах доля жителей, положительно настроенных к «Черной пятнице» выше: это Москва и Центральный регион в целом, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток.
В Санкт-Петербурге число уверенных, что во время «Черной пятницы» можно существенно сэкономить, равно количеству сомневающихся в выгоде акций.
Самыми скептически настроенными к периоду распродаж остаются жители Урала и Юга России.
